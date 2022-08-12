Разыгранные пранкерами политики усомнились в подлинности друг друга

Разыгранные ранее российскими пранкерами Вованом и Лексусом бургомистр Берлина Франциска Гиффай и Киевский градоначальник Виталий Кличко засомневались в подлинности друг друга. Фрагмент видеовстречи опубликовала в Twitter сама Гиффай. Во время беседы они долго пытались понять, действительно ли каждый из них настоящий. Глава Берлина, начав разговор, выразила надежду, что «на этот раз говорит с настоящим Кличко».

Фото: агн "Москва" агн "Москва"

«Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий. Я так думаю». <...> «Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?» — задал встречный вопрос Кличко.

Гиффай с улыбкой подтвердила подлинность своей персоны.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина, поговорив с ней от лица мэра Киева.