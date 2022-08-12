Государство даст денег кинотеатрам России для выживания

Как сообщают источники «Бюллетеня кинопрокатчика», правительство отвергло предложение Ассоциации владельцев кинотеатров по введению бездоговорного управления правами на голливудские фильмы. Это значит, что в России не будет легализован показ лент западных компаний, ушедших с отечественного рынка.

Фото: КИНОТЕАТР «ВРЕМЕНА ГОДА», МОСКВА КИНОТЕАТР «ВРЕМЕНА ГОДА», МОСКВА

Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь. Пока неизвестно, какая сумма будет распределена и когда именно её выделят. Возможно, речь идёт о конце 2022 года или начале 2023 года. Судя по всему, помощь кинотеатрам от правительства — следствие коллективного письма президенту России Владимиру Путину. В нём кинотеатры попросили разработать и реализовать меры поддержки отрасли на фоне ухода западных компаний с рынка страны.