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14 минут назад

Умер автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке

Газета.Ruиещё 3

Автор песен Герман Витке скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Mash.

Умер автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке
Фото: соцсетисоцсети

Причина смерти — сердечный приступ. По словам близких поэта, он был госпитализирован несколько раз зимой и весной.

За время творческой карьеры Витке написал множество хитов для звезд российской эстрады — Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, «Иванушек International» и других артистов. Он написал композиции «Все в твоих руках» для Анжелики Варум и «Делай как я» для Богдана Титомира.

Витке дебютировал как поэт-песенник в 1991 году. Помимо написания песен, он появлялся на телевидении в музыкальных шоу, таких как «Утренняя звезда» и «Звездный дождь».

Ранее стало известно о смерти французского карикатуриста Жан-Жака Семпе. Иллюстратор умер в возрасте 89 лет.

Общество,Богдан Титомир,Анжелика Варум,Леонид Агутин,Филипп Киркоров,
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