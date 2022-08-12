Умер автор хитов Агутина и Киркорова Герман Витке

Автор песен Герман Витке скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает Mash.

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Причина смерти — сердечный приступ. По словам близких поэта, он был госпитализирован несколько раз зимой и весной.

За время творческой карьеры Витке написал множество хитов для звезд российской эстрады — Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, «Иванушек International» и других артистов. Он написал композиции «Все в твоих руках» для Анжелики Варум и «Делай как я» для Богдана Титомира.

Витке дебютировал как поэт-песенник в 1991 году. Помимо написания песен, он появлялся на телевидении в музыкальных шоу, таких как «Утренняя звезда» и «Звездный дождь».