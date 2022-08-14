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48 минут назад

В России выявили 28 982 случая COVID-19

Lenta.ruиещё 5

В России за последние сутки выявили 28 982 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 881 958. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 28 982 случая COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число выявленных случаев составило 28 694.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (7020), Санкт-Петербурге (3761) и Московской области (2399). Меньше всего — на Чукотке (1 случай) и в Ненецком автономном округе (2 случая).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России из больниц в связи с выздоровлением выписали 14 942 человека. Умерли 54 человека.

13 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России не является критической и не требует возвращения санитарных ограничений по всей стране.

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