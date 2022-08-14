В России за сутки потушили 53 лесных пожара

В России за сутки силами лесопожарных служб было потушено 53 природных пожара на площади 40 068 гектаров. Об этом в субботу сообщила Авиалесоохрана.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 40 068 гектаров», – говорится в сообщении ведомства, цитируемом РИА «Новости».

До полуночи воскресенья в России действовало 84 лесных пожара на площади 194 606 гектаров, из которых порядка 20 пожаров на площади 89 289 гектаров зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе.