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2 часа назад

В России за сутки потушили 53 лесных пожара

РИА "ФедералПресс"иещё 3

В России за сутки силами лесопожарных служб было потушено 53 природных пожара на площади 40 068 гектаров. Об этом в субботу сообщила Авиалесоохрана.

В России за сутки потушили 53 лесных пожара
Фото: ТАССТАСС

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 40 068 гектаров», – говорится в сообщении ведомства, цитируемом РИА «Новости».

До полуночи воскресенья в России действовало 84 лесных пожара на площади 194 606 гектаров, из которых порядка 20 пожаров на площади 89 289 гектаров зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе.

10 июля Авиалесоохрана сообщала, что на тот момент площадь лесных пожаров в стране превышала 22 тысячи гектаров.

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