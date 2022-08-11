«Мои рыдания были слышны всем». Заболевшие «кентавром» рассказали о новых симптомах

«Будет вспышка, когда все приедут из Турции. Но те, кто болели, у них действительно отмечают поражение горла, верхних дыхательных путей и кашель. Что касается слабости, то при омикроне она есть у всех. Но сейчас она быстро проходит, это не та, которая была в декабре. Люди адаптировались к вирусу. Однако это я говорю про переболевших или привитых. И да, согласно исследованиям вирусологов, «кентавр» может обходить и клеточный, и постинфекционный иммунитет. Что касается высокой температуры, то это хороший признак, через три дня люди при такой температуре будут здоровы», – заявила Алексеева.