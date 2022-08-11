«Мои рыдания были слышны всем». Заболевшие «кентавром» рассказали о новых симптомах

Заболевшие новым штаммом коронавируса «кентавр» рассказали о новых симптомах болезни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Большинство заболевших жалуются на непереносимую боль в горле, слабость, болезненную ломоту в суставах и высокую температуру, которая не сбивается. Основная стадия длится около 3-4 дней, но иногда какие-то симптомы задерживаются на неделю. У некоторых появляется сильная тошнота. Отдельно отмечается, что особенно тяжело новый штамм переносят дети.
«Жил, как амеба, сложно было даже поднести стакан воды ко рту», «горло горело так, будто только что стакан с кипятком выпил. Было сложно и дышать», – сообщают пострадавшие от «кентавра».
Ситуацию прокомментировала терапевт высшей категории Лариса Алексеева.
«Будет вспышка, когда все приедут из Турции. Но те, кто болели, у них действительно отмечают поражение горла, верхних дыхательных путей и кашель. Что касается слабости, то при омикроне она есть у всех. Но сейчас она быстро проходит, это не та, которая была в декабре. Люди адаптировались к вирусу. Однако это я говорю про переболевших или привитых. И да, согласно исследованиям вирусологов, «кентавр» может обходить и клеточный, и постинфекционный иммунитет. Что касается высокой температуры, то это хороший признак, через три дня люди при такой температуре будут здоровы», – заявила Алексеева.
Напомним, что ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко предупредил о появлении новых штаммов коронавируса после «кентавра».