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13 минут назад

Россияне открыли новое направление для шопинг-туров

Лера Букина

Российские туроператоры заявили о новом тренде среди россиян. В последнее время увеличились продажи туров выходного дня и числа шопинг-поездок в Белоруссию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне открыли новое направление для шопинг-туров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анна Овсянкина отметила, что спрос на путевки в республику вырос более чем на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне в основном выбирают в качестве транспорта передвижения поезда, а останавливаются они в отелях и санаториях. Увеличивается и доля автотуристов и путешественников, поехавших в Белоруссию за турами выходного дня и шопингом.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10-15 процентов от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50 процентов», — отмечает АТОР.

Ранее сообщалось, что шведский ретейлер H&M собирается в августе открыть свои магазины в Белоруссии. Напомним, что магазины данной сети закрыли из-за спецоперации на Украине. Компания прекратила работать в республике 3 марта. В России ретейлер решил свернуть бизнес.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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