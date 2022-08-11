Россияне открыли новое направление для шопинг-туров

Российские туроператоры заявили о новом тренде среди россиян. В последнее время увеличились продажи туров выходного дня и числа шопинг-поездок в Белоруссию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Руководитель отдела «Средняя полоса РФ и страны СНГ» туроператора «Дельфин» Анна Овсянкина отметила, что спрос на путевки в республику вырос более чем на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне в основном выбирают в качестве транспорта передвижения поезда, а останавливаются они в отелях и санаториях. Увеличивается и доля автотуристов и путешественников, поехавших в Белоруссию за турами выходного дня и шопингом.

«Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах "Мультитур" уже 10-15 процентов от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году еще выше: 45-50 процентов», — отмечает АТОР.