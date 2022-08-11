Россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию

Россияне стали ездить в Белоруссию на шопинг, их интересуют ушедшие из РФ зарубежные бренды. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка и других последствий антироссийских санкций, наши соотечественники по-новому оценили преимущества поездок в Белоруссию. Появился новый тренд - мода на шопинг в Белоруссии. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы «Мир», - говорится в сообщении.

По информации АТОР, компания Fun&Sun готовится запустить шоп-тур в Белоруссию, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

По оценкам экспертов, в сравнении с прошлым сезоном турпоток в Белоруссию вырос минимум на 10-15%, а туроператор «Дельфин» сообщает об увеличении показателя на 60%.