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1 час назад

АТОР: Россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию

Агентство «Москва»иещё 1

Россияне стали ездить в Белоруссию на шопинг, их интересуют ушедшие из РФ зарубежные бренды. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка и других последствий антироссийских санкций, наши соотечественники по-новому оценили преимущества поездок в Белоруссию. Появился новый тренд - мода на шопинг в Белоруссии. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы «Мир», - говорится в сообщении.

По информации АТОР, компания Fun&Sun готовится запустить шоп-тур в Белоруссию, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

По оценкам экспертов, в сравнении с прошлым сезоном турпоток в Белоруссию вырос минимум на 10-15%, а туроператор «Дельфин» сообщает об увеличении показателя на 60%.

«Несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях туристов, главный туристический продукт, за которым россияне едут в Белоруссию, пока неизменен. Это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых», - добавили в АТОР.

Общество,Visa,Ассоциация туроператоров России,
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