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В Минобороны заявили о первом уничтоженном «Гепарде»

В Минобороны РФ сообщили о потерях, которые несет украинская армия, в частности, российские силы уничтожили первую боевую машину зенитного комплекса «Гепард», отправленную на Украину Германией. Об этом пишут «Известия».

Также за сутки было уничтожено пять пунктов управления (в том числе 46-й аэромобильной бригады ВСУ, полка нацгвардии «Хортица» и 56-й мотопехотной бригады), семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и пусковую установку С-300. Российские силы уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады, украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и мин.

России предсказали экономический рост с 2025 года

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) составил несколько сценариев развития российской экономики, наиболее вероятный из них предполагает рост ВВП России с 2025 года. Об этом рассказали «Известия».

Вероятность реализации сценария «Активной трансформации» эксперты оценили в 40 процентов. Этот сценарий предполагает, что в 2025–2027 годах ВВП страны будет расти на 2,2 - 2,6 процента, а в 2028–2030 годах - на 2,3–2,7 процента. Падение ВВП в 2022 - 2024 годах эксперты оценили в 1,3 - 1,6 процента. Это отличается от прогноза Минэкономразвития (7,8 процента по итогам 20221 года, в 2023-м - 0,7 процента).

«Тинькофф» смог разблокировать активы клиентов

«Тинькофф Инвестиции» выкупили активы клиентов, вложивших деньги в инвестиционный фонд «Тинькофф вечный портфель USD», пишет «Коммерсант». Банк потратил на выкуп 550 миллионов рублей, теперь 450 тысяч клиентов получат доступ к своим ранее заблокированным активам.

Благодаря сделке с 11 августа возобновятся торги инвестиционным фондом на Московской бирже и восстанавливается работа инвесткопилки - ею снова можно пользоваться в рублях, евро и долларах. В марте 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД). В «Тинькофф Инвестиции» заявили, что на тот момент в НРД хранилось 12 процентов активов фонда «Тинькофф Вечный портфель USD».

«Реал» с легкостью забрал Суперкубок UEFA

«Реал Мадрид» завоевал первый трофей сезона - Суперкубок UEFA, с легкостью обыграв франкфуртский «Айнтрахт», пишет «Коммерсант». Игра закончилась со счетом 2:0, Суперкубок достался «Реалу» в пятый раз.

Газета отмечает, что «Айнтрахт» выглядел слабее без одного из своих главных героев - сербского полузащитника Филипа Костича, получившего приглашение в «Ювентус». Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер на пресс-конференции после матча заявил, что «Реал» «блестяще разгоняет атаки, держит мяч и затем внезапно ускоряется».

Россияне снова отправились за кредитами

По данным аналитиков Frank AG, в июле российские банки одобрили клиентам 1,75 миллиона кредитов наличными на 427,4 миллиарда рублей. «Известия» отмечают, что это на 23,3 процента больше, чем в июне.