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54 минуты назад

Число авиарейсов в Турцию предложили увеличить до 100 в сутки

Лера Букина

Россия выступила за увеличение к концу августа числа рейсов турецких авиакомпаний до 100 в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hürriyet.

Число авиарейсов в Турцию предложили увеличить до 100 в сутки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время около 120 авиарейсов выполняется каждый день между РФ и Турцией. 85 из них – турецкие перевозчики, по большей части авиакомпания «Турецкие авиалинии».

Увеличение числа авиарейсов на турецком направлении отражается на загруженности аэропортов России, пишет издание. Например, в московском Внуково самолеты часто совершают вылеты с интервалом в пять минут. Чаще всего это происходит в ночное время, когда осуществляются вылеты в Турцию.

Издание также подчеркивает, что цены на билеты изменятся в связи с увеличением авиарейсов. Так, за проездной документ из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул россияне заплатят почти столько, сколько за поездку из Стамбула в Нью-Йорк. Стоимость билета из Москвы в Рим с пересадкой в Стамбуле обойдется в 1,3 тыс. долларов.

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Hürriyet также подчеркивает, что сложности с оплатой авиабилетов в Турцию российскими картами «Мир» удалось устранить. С июля у россиян есть возможность приобретать у «Турецких авиалиний» билеты не только в Турцию, но и в третьи страны.

Ранее сообщалось, что турецкие банки приступили к приему карт «Мир», выпущенных подсанкционными кредитными организациями. Отмечается, что два турецких банка из пяти, подписавших соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты, не обращая внимания на SDN-статус банка-эмитента.

Общество,Turkish Airlines,
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