Заслуженного артиста РФ оштрафовали за дискредитацию армии

"Суд постановил признать Ягодина виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сказала судья.

30 июня в отношении Ягодина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за его публичные высказывания на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, направленные на дискредитацию ВС РФ. На заседании озвучили, что, по данным протокола, в одном из высказываний он дал негативную оценку президенту России Владимиру Путину. По словам адвоката Георгия Краснова, реальная фраза звучала иначе.