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35 минут назад

Вокалиста "Курары" Ягодина оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

ТАСС

Суд оштрафовал на 40 тыс. рублей вокалиста группы "Курара" Олега Ягодина за дискредитацию Вооруженных сил России, передает корреспондент ТАСС из зала Кировского районного суда Екатеринбурга.

Заслуженного артиста РФ оштрафовали за дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд постановил признать Ягодина виновным <…> и назначить ему административное наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сказала судья.

30 июня в отношении Ягодина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за его публичные высказывания на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, направленные на дискредитацию ВС РФ. На заседании озвучили, что, по данным протокола, в одном из высказываний он дал негативную оценку президенту России Владимиру Путину. По словам адвоката Георгия Краснова, реальная фраза звучала иначе.

В заседании в качестве свидетеля принял участие директор и художественный руководитель "Коляда-театра" Николай Коляда.

Ягодин - заслуженный артист России, с 2004 года работает в "Коляда-театре".

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