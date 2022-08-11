Россия стала родиной нового штамма коронавируса

В России обнаружен новый гибрид штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта», который пока не был выявлен в других странах. Ему дали название «российский дельтакрон». Об этом РБК рассказал американский ученый Дмитрий Прусс.

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По его словам, штамм обнаружили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Подобный штамм, сочетающий в себе фрагменты геномов омикрона и дельты —большая редкость, так как дельта практически исчез.

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«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.

Вероятнее всего, родина этого штамма — Россия, так как ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен. Его распространенность пока небольшая. Также пока неизвестно, насколько он опасен, может ли вытеснить другие штаммы и может ли вызвать тяжелое течение заболевания.

«У исходной дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля», — сказал Прусс.

Напомним, штамм коронавируса «дельта» впервые был выявлен в Индии в конце 2020 года. В 2021 году его вытеснил более заразный штамм «омикрон», впервые выявленный в Южной Африке.