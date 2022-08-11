Россия стала родиной нового штамма коронавируса

Ученые обнаружили в РФ новый штамм коронавируса, который представляет собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». Опасность «российского дельтакрона» еще предстоит изучить. Об этом сообщил ученый-генетик из США Дмитрий Прусс.

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Он отметил, что вирусы, которые сочетают в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», являются большой редкостью, потому что штамм «дельта» почти исчез.

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— Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус, — рассказал Прусс.

Он подчеркнул, что больше нигде в мире этот вид COVID-19 пока не выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия.

По словам ученого, распространенность штамма пока невелика, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа.

— Опасен ли недавно открытый «русский дельтакрон», еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной «дельты» есть способность поражать легкие, которая ослабла у «омикрона», но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов, — сообщил ученый.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также отметил, что пока что говорить о свойствах нового штамма «дельтакрона» рано. По его словам, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения, передает РБК.