В парках Подмосковья отметят День физкультурника

В парках Московской области в субботу, 13 августа, отметят День физкультурника.

Фото: АГН «Москва» © Денис Гришкин АГН «Москва» © Денис Гришкин

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Программа включает открытые тренировки и зарядки с мастерами спорта и чемпионами, турниры по пляжному волейболу и шахматам.

Например, в Балашихе состоится конкурс «Миссис скандинавская ходьба — 2022», в Чехове запланирована открытая тренировка по боксу с чемпионом мира Денисом Лебедевым.

В Кашире проведут открытый турнир по волейболу и теннису.