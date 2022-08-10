10-летней Алисе Тепляковой отказали в поступлении в московский университет

Самую молодую студентку России, десятилетнюю Алису Теплякову не взяли на бюджетное место в московский университет «Синергия». Как сообщает «КП», в этом году она вместе со своим братом Хеймдаллем, который сдал ЕГЭ в возрасте 8 лет, подали документы на поступление в частный вуз.

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Напомним, что Алиса окончила школу в семилетнем возрасте и поступила на платное отделение психфака МГУ, однако ее учеба там сопровождалась скандалами. Руководство факультета было шокировано поведением отца девочки Евгения, который в ответ обвинял кафедру в отказе составить индивидуальный план для ребенка.

После этого Алиса пересдала ЕГЭ на более высокие баллы, чтобы перейти в другой вуз. С отцом она подала документы в «Синергию» — на бюджетные места по информационным системам и технологиям и педагогическому образованию. При этом пресс-службе вуза заявили, что на внутреннее испытание она не явилась, а оригиналы документов не предоставила — в опубликованном приказе о зачислении на бюджет она не значится.