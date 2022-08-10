Обнаружен новый подвариант штамма "омикрон"

Более заразный подвариант штамма коронавируса "омикрон" BA-2.75 выявлен в Нью-Дели. Об этом сообщил в среду журналистам главный врач городской больницы Lok Nayak Jai Prakash Hospital Суреш Кумар.

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"Был обнаружен подвариант "омикрона" BA-2.75. Он обладает большей контагиозностью. Это выяснилось после исследования 90 образцов, отправленных на секвенирование генома", - приводит телеканал NDTV слова Кумара.

По его словам, подвариант передается даже тем, у кого есть антитела.