Обнаружен новый подвариант штамма "омикрон"

Более заразный подвариант штамма коронавируса "омикрон" BA-2.75 выявлен в Нью-Дели. Об этом сообщил в среду журналистам главный врач городской больницы Lok Nayak Jai Prakash Hospital Суреш Кумар.
"Был обнаружен подвариант "омикрона" BA-2.75. Он обладает большей контагиозностью. Это выяснилось после исследования 90 образцов, отправленных на секвенирование генома", - приводит телеканал NDTV слова Кумара.
По его словам, подвариант передается даже тем, у кого есть антитела.
Как уточнил Кумар, тяжесть течения ковида в новых случаях ниже, однако пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями находятся в группе риска.