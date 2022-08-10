Россияне обратились к Путину из-за смертной казни в ДНР

Российские ученые, деятели культуры и правозащитники отправили президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой поспособствовать введению моратория на смертную казнь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РБК.

«Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике. <...> Мы просим Вас о милосердии. <...> Мы просим Вас предложить главе Донецкой народной республики распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику», — говорится в открытом обращении, опубликованном на сайте Change.org.

Письмо к президенту подписал режиссер Александр Сокуров, который ранее вступал в полемику с Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). По его словам, смертная казнь недопустима «на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство».

Также свою подпись под обращением поставила правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева, которая аргументировала свою позицию тем, что из-за судебных ошибок «в современном мире вообще не должно быть смертной казни». Меркачева заявила, что письмо президенту «отправили сегодня».

Также обращение подписали член СПЧ Наталия Евдокимова, академики РАН, физики, Александр Чаплик и Николай Розанов, а также профессор РАН, математик Александр Буфетов. Помимо них подписался и еще один член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов, который заявил, что вопрос введения смертной казни показывает, является ли общество цивилизованным.