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27 минут назад

Власти Крыма сделали заявление о курортном сезоне после ЧП

Никита Бородкин

Несмотря на чрезвычайное происшествие со взрывами на военном аэродроме Саки в Крыму продолжается курортный сезон. В региональном Министерстве курортов и туризма отметили, что сейчас обстановка на вокзалах и трассах спокойная, пишет ТАСС.

Власти Крыма сделали заявление о курортном сезоне после ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отели и пляжи продолжают принимать гостей в стандартном режиме. Инфраструктура пляжей не пострадала от взрывов, местные кафе возобновили свою работу.

В результате инцидента туристы ранений не получили, на месте событий продолжают работать спецслужбы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 9 августа на аэродроме Саки произошла серия взрывов из-за детонации авиационных боеприпасов. Причиной происшествия стало нарушение пожарной безопасности.

Один человек погиб, еще 13 пострадали. Сейчас один пациент продолжает лечение в больнице, остальные отделались легкими травмами и уже выписаны домой.

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