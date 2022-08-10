Власти Крыма сделали заявление о курортном сезоне после ЧП

Несмотря на чрезвычайное происшествие со взрывами на военном аэродроме Саки в Крыму продолжается курортный сезон. В региональном Министерстве курортов и туризма отметили, что сейчас обстановка на вокзалах и трассах спокойная, пишет ТАСС.

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Отели и пляжи продолжают принимать гостей в стандартном режиме. Инфраструктура пляжей не пострадала от взрывов, местные кафе возобновили свою работу.

В результате инцидента туристы ранений не получили, на месте событий продолжают работать спецслужбы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что 9 августа на аэродроме Саки произошла серия взрывов из-за детонации авиационных боеприпасов. Причиной происшествия стало нарушение пожарной безопасности.