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18 минут назад

«Путин был дядей, который крал у меня папу»: Собчак рассказала о детстве

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак в интервью «Комсомольской правде» рассказала о своем детстве, отце и его отношениях с Владимиром Путиным. Собчак отметила, что ее отец очень ценил Путина.

«Путин был дядей, который крал у меня папу»: Собчак рассказала о детстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин был студентом Анатолия Собчака, позже они начали работать вместе. Летом 1991 года будущий президент России возглавил комитет по внешним связям в администрации Собчака - мэра Санкт-Петербурга. В 1992-м Путин стал заместителем мэра.

В интервью, приуроченном к 85-летию со дня рождения первого мэра Петербурга, Собчак напомнила, что в разгар его политической карьеры ей было 11 - 12 лет. Она отметила, что не интересовалась отношениями отца с Путиным и Борисом Ельциным.

«Для меня это были какие-то дяди, которые… Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала - когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», - сказала она.

Собчак подчеркнула, что ее отец очень уважал, ценил Путина и всегда к нему прислушивался.

«Владимир Владимирович часто приезжал, они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали и точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей папиных», - отметила она.

Собчак добавила, что когда ее отец столкнулся с травлей, именно Путин помог вывезти его за границу, рискуя своей карьерой.

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