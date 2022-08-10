«Путин был дядей, который крал у меня папу»: Собчак рассказала о детстве

Журналистка Ксения Собчак в интервью «Комсомольской правде» рассказала о своем детстве, отце и его отношениях с Владимиром Путиным. Собчак отметила, что ее отец очень ценил Путина.
Путин был студентом Анатолия Собчака, позже они начали работать вместе. Летом 1991 года будущий президент России возглавил комитет по внешним связям в администрации Собчака - мэра Санкт-Петербурга. В 1992-м Путин стал заместителем мэра.
В интервью, приуроченном к 85-летию со дня рождения первого мэра Петербурга, Собчак напомнила, что в разгар его политической карьеры ей было 11 - 12 лет. Она отметила, что не интересовалась отношениями отца с Путиным и Борисом Ельциным.
«Для меня это были какие-то дяди, которые… Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала - когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», - сказала она.
Собчак подчеркнула, что ее отец очень уважал, ценил Путина и всегда к нему прислушивался.
«Владимир Владимирович часто приезжал, они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали и точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей папиных», - отметила она.
Собчак добавила, что когда ее отец столкнулся с травлей, именно Путин помог вывезти его за границу, рискуя своей карьерой.