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34 минуты назад

Собчак раскрыла причину ссоры ее отца с Чубайсом

Лера Букина

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации» Анатолием Чубайсом начали давать трещину в связи с противоположным пониманием механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак в эксклюзивном интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову.

Собчак раскрыла причину ссоры ее отца с Чубайсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, первый конфликт между Собчаком, Чубайсом и Ельциным произошел после его критики в отношении реформ девяностых годов.

«Когда началась шоковая терапия, он выступил с яркой критикой реформ 90-х», - заявила Ксения Собчак.

Она также отметила, что Собчак одобрял лишь плавный переход от социальной экономики к капиталистической, а также не соглашался с другими в данном вопросе.

Reppublica: Чубайс покинул клинику на Сардинии

«Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставят людей нищими», - указала телеведущая.

В конце июля Собчак сообщила, что бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс попал в одну из клиник Европы с синдромом Гийена-Барре. 7 августа издание La Repubblica написало, что экс-глава «Роснано» выписан из клиники. Сообщалось, что он должен поехать в Германию для прохождения реабилитации. Напомним, что Чубайс ушел в отставку в марте и уехал из страны.

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