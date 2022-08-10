Собчак раскрыла причину ссоры ее отца с Чубайсом

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации» Анатолием Чубайсом начали давать трещину в связи с противоположным пониманием механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак в эксклюзивном интервью политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову.

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По ее словам, первый конфликт между Собчаком, Чубайсом и Ельциным произошел после его критики в отношении реформ девяностых годов.

«Когда началась шоковая терапия, он выступил с яркой критикой реформ 90-х», - заявила Ксения Собчак.

Она также отметила, что Собчак одобрял лишь плавный переход от социальной экономики к капиталистической, а также не соглашался с другими в данном вопросе.

«Он выступал за мягкий переход от социальной экономики к капиталистической, много спорил на эту тему. Он считал, что нельзя вот так сразу, надо постепенно. Нельзя делать реформы, которые оставят людей нищими», - указала телеведущая.