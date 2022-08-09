Венсенский замок во Франции откроют для россиян

Во Франции российским туристам вновь открыли доступ в Венсенский замок в Париже, куда ранее россиян не пускали в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Минобороны Франции.

Фото: Selbymay / Wikimedia Selbymay / Wikimedia

Отмечается, что Венсенский замок затронул этот запрет, так как он относится не только к министерству культуры как музей, но и к министерству обороны Франции как исторический военный объект. Подчеркнуто, что со среды, 10 августа, россияне смогут спокойно посещать замок.