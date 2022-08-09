В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
36 минут назад

Венсенский замок во Франции откроют для россиян

Lenta.ru

Во Франции российским туристам вновь открыли доступ в Венсенский замок в Париже, куда ранее россиян не пускали в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Минобороны Франции.

Венсенский замок во Франции откроют для россиян
Фото: Selbymay / WikimediaSelbymay / Wikimedia

Отмечается, что Венсенский замок затронул этот запрет, так как он относится не только к министерству культуры как музей, но и к министерству обороны Франции как исторический военный объект. Подчеркнуто, что со среды, 10 августа, россияне смогут спокойно посещать замок.

Ранее сообщалось, что посещение средневекового Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан России. Как пояснили в ведомстве, замок Венсен является военным объектом — в частности, в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также ее архивы. Доступ к таким объектам для россиян ограничен из-за событий на Украине, пояснили в министерстве.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители