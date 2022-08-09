Стивен Сигал посетил Донбасс

Уточняется, что Сигал побывал на развалинах изолятора в Еленовке, в котором содержались военнопленные из запрещенного в РФ за экстремизм и терроризм батальона «Азов». По словам Соловьева, актёр лично ознакомился с доказательствами причастности ВСУ к обстрелу СИЗО и даже обнаружил на его территории осколки американских ракет.

Голливудский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, с 2018 года занимает пост специального представителя МИД по гуманитарным связям РФ и США, но сейчас рассматривает возможность смены должности из-за обострившихся отношений между Вашингтоном и Москвой. В 2021 актёр официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Ранее он рассказал прессе о своих родственниках в России и Украине.