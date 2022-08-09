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51 минуту назад

Стивен Сигал посетил Донбасс

Елена Прошина

Американский актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал посетил Донбасс. Об этом сообщает телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

Стивен Сигал посетил Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Сигал побывал на развалинах изолятора в Еленовке, в котором содержались военнопленные из запрещенного в РФ за экстремизм и терроризм батальона «Азов». По словам Соловьева, актёр лично ознакомился с доказательствами причастности ВСУ к обстрелу СИЗО и даже обнаружил на его территории осколки американских ракет.

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Голливудский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, с 2018 года занимает пост специального представителя МИД по гуманитарным связям РФ и США, но сейчас рассматривает возможность смены должности из-за обострившихся отношений между Вашингтоном и Москвой. В 2021 актёр официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Ранее он рассказал прессе о своих родственниках в России и Украине.

Стивен Сигал,Владимир Соловьев,МИД России,
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