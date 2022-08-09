Александра Филиппенко выписали из больницы

Актера театра и кино, народного артиста РФ Александра Филиппенко, госпитализированного ранее в Москве с коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Он сообщил ТАСС во вторник, что проходит реабилитацию дома и чувствует себя хорошо.

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"Выписали. Я под полным надзором, как врачи велели, так и поступаю, перезваниваемся. Реабилитация - очень важная, медленная, спокойная, по рекомендациям врачей", - рассказал актер.

Он добавил, что чувствует себя хорошо. "Все прошло, врачи довольны. Слабость есть, это естественно, потому что неделя в больнице была очень плотная. Сейчас я медленно, спокойно прихожу в себя", - отметил актер.

Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета этого вуза.

Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в 1996-2006 годах был художественным руководителем театра "Моно-дуэт-трио" при Москонцерте. В настоящее время Александр Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях "Укрощение строптивой", "Дядя Ваня" и "Три сестры".