Вован и Лексус от имени Кличко призвали мэра Вены отобрать недвижимость россиян

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В ходе разговора Людвиг рассказал, что в городе проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что в Вене есть и богатые россияне, но их не так много. На что пранкеры попросили от имени Кличко отобрать у них недвижимость и передать украинцам.

«Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза, и решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия», — ответил мэр.

Кроме того, Людвиг отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры. Он отметил, что не так давно в городе проходила выставка австрийских и украинских художников, а на здании ратуши висит украинский флаг. При этом он отказался направить Украине военную помощь, объяснив это нейтралитетом Австрии.