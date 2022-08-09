Вован и Лексус от имени Кличко призвали мэра Вены отобрать недвижимость россиян

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу от лица мэра Киева Виталия Кличко. Пранкеры попросили политика отобрать недвижимость у россиян. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале пранкеров.
В ходе разговора Людвиг рассказал, что в городе проживают россияне, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что в Вене есть и богатые россияне, но их не так много. На что пранкеры попросили от имени Кличко отобрать у них недвижимость и передать украинцам.
«Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза, и решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия», — ответил мэр.
Кроме того, Людвиг отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры. Он отметил, что не так давно в городе проходила выставка австрийских и украинских художников, а на здании ратуши висит украинский флаг. При этом он отказался направить Украине военную помощь, объяснив это нейтралитетом Австрии.
Напомним, до этого Вован и Лексус разыграли мэра Будапешта Гергея Карачона, позвонив ему от имени Кличко. Политик признался, что рад антироссийским санкциям, а также заявил, что режиму премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».