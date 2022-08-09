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1 час назад

В Казани пройдет фестиваль сладостей

Lenta.ru

Большой фестиваль сладостей пройдет в Казани 13 и 14 августа. Как уточняет «Татар-информ», продегустировать необычные лакомства, а также послушать музыку и потанцевать можно будет на Кремлевской набережной.

В Казани пройдет фестиваль сладостей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У неравнодушных к сладкому в дни проведения фестиваля с 11.00 до 23.00 будет возможность попробовать злаковые шарики обжареные жидким азотом, а также гонконгские вафли, сливочные и фруктовые ириски, национальную чешскую выпечку, восточные сладости и многое другое.

Помимо угощений гостей фестиваля ждет танцевальная и музыкальная программа. В частности, 13 августа запланировано выступление воспитанников школы художественной гимнастики «Вдохновение», танцевальных ансамблей и вокалистов, а также коллектива индийских танцев «Нандини», а 14 августа — детской школы балета и творчества «Мир пуантов и талантов», а также других коллективов. Кроме того, 14 августа состоится мастер-класс по танцам и зумбе.

Ранее сообщалось, что в Казани с понедельника, 8 августа, запустили 40-минутные экскурсии «Вдохновение столицей» на речном трамвайчике.

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