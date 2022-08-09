Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем

«Зеленский – типичный нацист. Он говорит, что виноваты все россияне. То есть родился маленький ребенок ни в чем не повинный, Зеленский считает его во всем виноватым. Старик немощный тоже виноват? Зеленский – нацистская свинья, притворившаяся украинским президентом. И не надо говорить мне, что он еврей. Ни один еврей никогда бы не предложил наказать кого-либо по факту принадлежности к территории, расе или нации. Ни один еврей. Помня о холокосте, помня, как убивали маленьких детей только потому, что они родились в еврейских семьях. Зеленский абсолютно повторяет то же самое», - написал Соловьев.