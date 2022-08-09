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1 час назад

Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского с призывом к западным странам «призвать к ответственности все население России». В своем Телеграм-канале он назвал украинского лидера «типичным нацистом».

Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Зеленского нельзя считать евреем, так как ни один еврей, помня о Холокосте, не предложил бы наказать людей только по факту их принадлежности к территории или нации.

«Зеленский – типичный нацист. Он говорит, что виноваты все россияне. То есть родился маленький ребенок ни в чем не повинный, Зеленский считает его во всем виноватым. Старик немощный тоже виноват? Зеленский – нацистская свинья, притворившаяся украинским президентом. И не надо говорить мне, что он еврей. Ни один еврей никогда бы не предложил наказать кого-либо по факту принадлежности к территории, расе или нации. Ни один еврей. Помня о холокосте, помня, как убивали маленьких детей только потому, что они родились в еврейских семьях. Зеленский абсолютно повторяет то же самое», - написал Соловьев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, комментируя его призыв. По его словам, теперь не осталось вопросов «о природе украинской власти».

Напомним, Зеленский призвал западные страны ужесточить санкции против России и запретить всем россиянам въезд на свою территорию, т.к. «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Кроме того, он заявил о необходимости «призвать к ответственности все население России».

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