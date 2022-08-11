В России выявили максимальное с 25 марта число случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 815 против 23 771 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Впервые с 25 марта в стране выявлено более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 796 472 случая заражения.