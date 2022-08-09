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34 минуты назад

Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем

Деловая газета "Взгляд"

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам «призвать к ответственности все население России».

Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский – типичный нацист. Он говорит, что виноваты все россияне. То есть родился маленький ребенок ни в чем не повинный, Зеленский считает его во всем виноватым. Старик немощный тоже виноват? Зеленский – нацистская свинья, притворившаяся украинским президентом. И не надо говорить мне, что он еврей. Ни один еврей никогда бы не предложил наказать кого-либо по факту принадлежности к территории, расе или нации. Ни один еврей. Помня о холокосте, помня, как убивали маленьких детей только потому, что они родились в еврейских семьях. Зеленский абсолютно повторяет то же самое», – заявил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ». Слова радиоведущего приводятся в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский выразил мнение, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. С точки зрения президента Украины, эта мера должна касаться даже тех граждан России, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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