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34 минуты назад

Названы самые востребованные вакансии июля

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Самые востребованные вакансии июля по сравнению с июнем названы в исследовании сервиса «Работа.ру».

Названы самые востребованные вакансии июля
Фото: UnsplashUnsplash

«Самый большой рост новых вакансий зафиксирован в сферах IT, интернета и телекома — плюс 21 процент, маркетинга и рекламы — плюс 16 процентов и в сфере финансов и страхования — плюс 13 процентов», — говорится в сообщении.

По сравнению с июнем 2022 на сервисе зафиксировано увеличение работодательской и соискательской активностей на семь и 15 процентов соответственно. 14 процентов от общего числа предложенных вакансий занимал сектор торговли, 11 процентов — производства и агропрома, девять — транспорта и логистики, семь и шесть процентов — сфера услуг и строительства с недвижимостью.

В июле 31 процент соискателей интересовался работой в сфере офисных служб и бизнес-услуг. Каждый пятый рассматривал сферу транспорта и логистики, а 18 процентов — торговли. Сферу услуг и работу без специальной подготовки и опыта отметили по 15 процентов кандидатов на трудоустройство.

Ранее в Москве появилась вакансия бренд-менеджера мурены Насти. Оклад — средний для специальности младшего бренд-менеджера.

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