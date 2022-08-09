Названы самые востребованные вакансии июля

«Самый большой рост новых вакансий зафиксирован в сферах IT, интернета и телекома — плюс 21 процент, маркетинга и рекламы — плюс 16 процентов и в сфере финансов и страхования — плюс 13 процентов», — говорится в сообщении.

По сравнению с июнем 2022 на сервисе зафиксировано увеличение работодательской и соискательской активностей на семь и 15 процентов соответственно. 14 процентов от общего числа предложенных вакансий занимал сектор торговли, 11 процентов — производства и агропрома, девять — транспорта и логистики, семь и шесть процентов — сфера услуг и строительства с недвижимостью.