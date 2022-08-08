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1 час назад

В Чечне планируют в 2023 году открыть филиал МГУ

ТАСС

Власти Чечни планируют в 2023 году принять первых студентов в филиале МГУ на базе международного университета в Грозном. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

В Чечне планируют в 2023 году открыть филиал МГУ
Фото: ТАССТАСС

"Правительством Чеченской Республики и Московским Государственным университетом имени М.В. Ломоносова обсуждается вопрос открытия филиала указанного вуза на базе инвестиционного проекта "Грозненский международный университет". Планируется, что первый набор студентов состоится уже в 2023 году. Валерий Николаевич [Фальков] заверил, что Министерство науки и высшего образования России окажет нам посильное содействие в решении этого вопроса", - сообщил Хучиев в своем Telegram-канале.

По его словам, уже определили приоритетные направления подготовки специалистов - прикладная математика и информатика, менеджмент, биотехнология, фармация и лечебное дело.

"Обсудили также строительство учебно-лабораторных площадей на базе Чеченского государственного университета имени А.-Х. А. Кадырова и комплекса зданий Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. Реализация данных проектов решит проблему дефицита учебных и жилых площадей для наших студентов", - добавил премьер-министр чеченского правительства.

Международный университет на 4 тыс. студентов планируют ввести в эксплуатацию в Грозном до конца 2022 года. Всего на территории учебного заведения построены восемь корпусов различного назначения. Это три учебных корпуса, мужское и женское общежития, столовая, медицинский пункт, спортивно-досуговый центр с бассейном, актовый зал и спортивные площадки на открытом воздухе.

Общество,Валерий Фальков,Муслим Хучиев,Минобрнауки России,МГУ,
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