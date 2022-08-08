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14 минут назад

У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Елена Прошина

Врачи диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера болезнь Паркинсона. Об этом сообщает CPH POST.

Стало известно о болезни Ларса фон Триера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данную информацию также подтвердили в компании Zentropa, которая продюсирует фильмы фон Триера. Там отметили, что режиссер находится в хорошем настроении и лечится от симптомов болезни.

При этом в ближайшее время давать интервью он не будет. Все свое время фон Триер намерен посвятить работе над третьим и последним сезоном сериала «Королевство».

Слухи о заболевании режиссера появились еще несколько лет назад, но подтверждения тогда так и не получили.

Общество,Ларс фон Триер,
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