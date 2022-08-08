Стало известно о болезни Ларса фон Триера

Врачи диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера болезнь Паркинсона. Об этом сообщает CPH POST.

Данную информацию также подтвердили в компании Zentropa, которая продюсирует фильмы фон Триера. Там отметили, что режиссер находится в хорошем настроении и лечится от симптомов болезни.

При этом в ближайшее время давать интервью он не будет. Все свое время фон Триер намерен посвятить работе над третьим и последним сезоном сериала «Королевство».