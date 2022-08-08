Конюхов прервал полет на Северный полюс

Известный путешественник Федор Конюхов принял решение прервать полет на Северный полюс. Ему пришлось совершить посадку из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

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Отмечается, что Конюхов и его напарник, мастер спорта международного класса Игорь Потапкин, организовали экспедицию на Северный полюс на сверхлегком летательном аппарате. Паралет с путешественниками поднялся в воздух 5 августа.

Экипажу воздушного судна удалось преодолеть 169 км. Во время полета резко ухудшилась погода, снег буквально «облепил» аппарат. В результате, было принято решение прервать полет и сесть на дрейфующую льдину. Экстренная посадка прошла в штатном режиме, Конюхов и Потапкин не пострадали.

На льдине им пришлось провести всего семь часов. Ледокол «50 лет Победы» подошел к месту посадки и забрал летчиков на борт вместе с незначительно поврежденным аппаратом.