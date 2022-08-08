В США медведь оказался запертым на ночь внутри автомобиля

В США медведица гризли оказалась на восемь часов запертой в автомобиле местных жителей Майка и Марии Пилати. Об этом сообщает телеканал KTVQ.

Фото: Maria Pilati Maria Pilati

Инцидент произошел неподалеку от поселка Ред Лодж в штате Монтана.

Майк сообщил, что слышал подозрительный хруст от своей машины, и позвонил в полицию, однако шериф сообщил, что может приехать только через несколько часов, поэтому автовладелец решил справиться своими силами. Он осторожно открыл дверь машины палкой, оставаясь на безопасном расстоянии, и, к его удивлению, оттуда с ревом выскочил медведь.

Каким образом гризли оказался внутри Subaru, и каким образом запер дверь, остается загадкой. Уточняется также, что неподалеку медведицу ждали двое медвежат. Пилати предположил, что животное забралось в автомобиль в поисках чего-то съедобного для своих детенышей. После того, как дверь открылась, все медвежье семейство быстро убежало с места инцидента.

После медведя автомобиль оказался очень сильно поврежден: у него было разбито боковое стекло, деформирована крыша и боковая дверь, а также искусана приборная панель. Супруги также пожаловались на невыносимую вонь от животного, но, тем не менее, они все равно с юмором отнеслись к необычной ситуации.