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36 минут назад

В США медведь оказался запертым на ночь внутри автомобиля

Газета.Ru

В США медведица гризли оказалась на восемь часов запертой в автомобиле местных жителей Майка и Марии Пилати. Об этом сообщает телеканал KTVQ.

В США медведь оказался запертым на ночь внутри автомобиля
Фото: Maria PilatiMaria Pilati

Инцидент произошел неподалеку от поселка Ред Лодж в штате Монтана.

Майк сообщил, что слышал подозрительный хруст от своей машины, и позвонил в полицию, однако шериф сообщил, что может приехать только через несколько часов, поэтому автовладелец решил справиться своими силами. Он осторожно открыл дверь машины палкой, оставаясь на безопасном расстоянии, и, к его удивлению, оттуда с ревом выскочил медведь.

Каким образом гризли оказался внутри Subaru, и каким образом запер дверь, остается загадкой. Уточняется также, что неподалеку медведицу ждали двое медвежат. Пилати предположил, что животное забралось в автомобиль в поисках чего-то съедобного для своих детенышей. После того, как дверь открылась, все медвежье семейство быстро убежало с места инцидента.

После медведя автомобиль оказался очень сильно поврежден: у него было разбито боковое стекло, деформирована крыша и боковая дверь, а также искусана приборная панель. Супруги также пожаловались на невыносимую вонь от животного, но, тем не менее, они все равно с юмором отнеслись к необычной ситуации.

«Теперь мы называем нашу Subaru «Su-bear-ru», — пошутила Мария Пилати.

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