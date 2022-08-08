Вызывает опасения: эксперт о новом генипавирусе из Китая

Иммунолог Николай Крючков в интервью агентству «Москва 24» рассказал об особенностях нового генипавируса. Он отметил, что исследователям предстоит длительная работа по изучению так называемого «вируса Ланье». Но даже те данные, что уже есть, вызывают опасения у медиков.

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Отмечается, что китайские ученые выявили «вирус Ланье» сравнительно недавно. По их данным, он передается от диких животных к человеку. В настоящее время зафиксировано 35 случаев заражения вирусом.

Крючков пояснил, что иммунологи постоянно выявляют разнообразные инфекции, которые распространяют животные. Большинство из них не вызывают опасений у специалистов.

«Единственное, что напрягает, – это ближайший родственник нового генипавируса – вирус Нипах», - подчеркнул ученый.

По словам Крючкова, заражение им нередко приводит к летальному исходу. У нового вируса могут быть такие же свойства. Но в настоящее время он мало изучен, неизвестно, передается ли от человека к человеку.