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1 час назад

Вызывает опасения: эксперт о новом генипавирусе из Китая

Елена Прошина

Иммунолог Николай Крючков в интервью агентству «Москва 24» рассказал об особенностях нового генипавируса. Он отметил, что исследователям предстоит длительная работа по изучению так называемого «вируса Ланье». Но даже те данные, что уже есть, вызывают опасения у медиков.

Вызывает опасения: эксперт о новом генипавирусе из Китая
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что китайские ученые выявили «вирус Ланье» сравнительно недавно. По их данным, он передается от диких животных к человеку. В настоящее время зафиксировано 35 случаев заражения вирусом.

Крючков пояснил, что иммунологи постоянно выявляют разнообразные инфекции, которые распространяют животные. Большинство из них не вызывают опасений у специалистов.

«Единственное, что напрягает, – это ближайший родственник нового генипавируса – вирус Нипах», - подчеркнул ученый.

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По словам Крючкова, заражение им нередко приводит к летальному исходу. У нового вируса могут быть такие же свойства. Но в настоящее время он мало изучен, неизвестно, передается ли от человека к человеку.

Исследователь подчеркнул, что все обнаруженные инфекции следует исследовать немедленно, до тех пор, пока они не привели к эпидемии.

Общество,Николай Крючков,
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