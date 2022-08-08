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23 минуты назад

Онищенко назвал факторы ухудшения ситуации с COVID-19

Елена Прошина

Осеннее похолодание и возвращение в Москву студентов способны повлиять на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко назвал факторы ухудшения ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что студенты со всей страны уже практически через неделю «начнут заполнять» Москву.

«И те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие…» — сказал Онищенко.

По его словам, это станет пусковым механизмом, способным серьезно повлиять на ситуацию с COVID-19 в столице. Также Онищенко обратил внимание на то, что с наступлением осени и холодов традиционно начинается рост простудных заболеваний, а «омикрон» известен своим бессимптомным протеканием особенно среди студентов. В связи с этим он напомнил, что главной мерой профилактики COVID-19 на сегодняшний день остается вакцинация и ревакцинация против коронавируса.

Общество,Геннадий Онищенко,РАН,
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