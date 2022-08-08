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16 минут назад

Михалков высказался об уехавших из России артистах

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон-ТВ» высказался об уехавших из России артистах. По его мнению, эти знаменитости РФ не нужны, поскольку они ничего не могут дать стране.

Михалков высказался об уехавших из России артистах
Фото: ТАССТАСС

Михалков обратил внимание на то, что во времена СССР тоже многие «умы» уезжали, но их тогда изгоняло само государство, а уехавших же сейчас «никто не изгонял».

«Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — отметил режиссер.

По его мнению, эмигрировавшие артисты нужны только той части элиты, что «их руками и при их помощи добивалась своих целей и интересов, не имеющих никакого отношения к родной стране».

Общество,Никита Михалков,
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