Михалков высказался об уехавших из России артистах

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон-ТВ» высказался об уехавших из России артистах. По его мнению, эти знаменитости РФ не нужны, поскольку они ничего не могут дать стране.
Михалков обратил внимание на то, что во времена СССР тоже многие «умы» уезжали, но их тогда изгоняло само государство, а уехавших же сейчас «никто не изгонял».
«Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — отметил режиссер.
По его мнению, эмигрировавшие артисты нужны только той части элиты, что «их руками и при их помощи добивалась своих целей и интересов, не имеющих никакого отношения к родной стране».