Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны следят за целевым использованием шенгенских виз и готовы принять меры, если правила их использования будут нарушаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно правилам Финляндии, получатель шенгенской визы обязан провести большую часть времени, определённого визой, в стране выпуска визы, то есть в данном случае – в Финляндии.

«Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения», – уточнил Юсси Таннер.