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54 минуты назад

Неизвестный сделал копию граффити Бэнкси в Москве-Сити

В Москве на смотровой площадке башни «Федерация» появилось граффити. Неизвестный молодой человек сделал на панорамном окне копию одной из работ Бэнкси. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что Бэнкси - анонимный британский художник стрит-арта. Его личные данные не известны широкой публике. Возможно, что под псевдонимом скрываются несколько известных мастеров. «Девочка с воздушным шаром», копия которой появилась в столице, является одной из наиболее известных его работ.

По данным издания, визиты художника и процесс создания картин практически никогда не попадали на камеры. Его последователю повезло меньше. Устройства наблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне со свертком в руках проник в здание.

Сотрудники охраны через некоторое время увели его со смотровой площадки. Видимо, он оказался не столь опытным в вопросах маскировки, как его кумир.

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