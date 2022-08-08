Неизвестный сделал копию граффити Бэнкси в Москве-Сити

В Москве на смотровой площадке башни «Федерация» появилось граффити. Неизвестный молодой человек сделал на панорамном окне копию одной из работ Бэнкси. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что Бэнкси - анонимный британский художник стрит-арта. Его личные данные не известны широкой публике. Возможно, что под псевдонимом скрываются несколько известных мастеров. «Девочка с воздушным шаром», копия которой появилась в столице, является одной из наиболее известных его работ.

По данным издания, визиты художника и процесс создания картин практически никогда не попадали на камеры. Его последователю повезло меньше. Устройства наблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне со свертком в руках проник в здание.