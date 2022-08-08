Десятки китайцев уже подхватили зоонозный вирус LayV «Ланъя». Смертность от этого патогена выше, чем от COVID-19. Об этом пишет The Paper.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что заразиться можно от диких животных. Он порекомендовал избегать любых контактов с ними, а также не употреблять в пищу их мясо.

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«Передача идёт от диких животных человеку. Летучие мыши тоже могут быть природным резервуаром. Я бы посоветовал не есть диких животных, не разделывать диких животных. Вообще любые продукты мясного происхождения, термически неправильно обработанные, представляют опасность для людей. Если вы путешествуете, не пытайтесь самостоятельно ловить и контактировать с дикими животными. Не кормите их, в том числе даже мелких, потому что животное может напасть. Если возникают любые симптомы респираторной инфекции, нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением».

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что патоген, вероятнее всего, не окажется в России.

«Вирус, о котором идёт речь, относится к семейству парамиксовирусов. Другие известные вирусы этой группы вызывают корь, свинку, парагрипп и другие заболевания. По имеющимся данным, новый генипавирус из Китая нельзя признать опасным. Это именно тот случай, когда возбудитель должен быть в сфере внимания специалистов, но не общественности. Шансы, что это вирус достигнет России, невелики. Опасность его, по имеющимся данным, мала».

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Учёные отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах. При этом пока неизвестно, может ли «Ланъя» передаваться от человека к человеку.

Среди животных чаще всего генипавирус выявлялся у землероек, антитела к нему также были обнаружены у коз и собак.

Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способный заражать людей и животных.

Новый вид назван вирусом «Ланъя» (в других переводах «Ланъе», Langya henipavirus, LayV), он передается человеку от диких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на китайский информационный портал «Пэнпай».

По данным китайских ученых, всего было выявлено 35 инфицированных в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Как отмечают исследователи, новый патоген очень похож на вирус «Нипах», однако пока не было выявлено смертельных исходов или тяжелых течений болезни. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Ученые не смогли обнаружить связи между зараженными, а также не выявили случаев болезни среди их родственников и близких, что может говорить о том, что он пока не способен передаваться от человека к человеку.

«Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать», – цитирует РИА «Новости» заявление профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

Геном вируса «Ланъя» состоит из 18 402 нуклеотидов. Он похож на другие пять известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом «Моцзян», который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.

В дикой природе вирус «Ланъя» чаще всего (27% из 262 исследованных животных) встречался у землеройковых – семейства млекопитающих животных из отряда насекомоядных. Также антитела к нему были выявлены у некоторых собак и коз.

До настоящего времени было известно о двух видах генипавирусов, которые способны заражать людей – вирус «Нипах»и вирус «Хендра». Заболевание ими может протекать как в бессимптомной форме, так и в виде тяжелой респираторной инфекции с летальным исходом. Считается, что естественным резервуаром этих двух вирусов в дикой природе являются летучие мыши. О

Не стоит волноваться из-за появления в Китае нового типа генипавируса Ланъе, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он объяснил это тем, что таких вирусов, как COVID-19, которые приводят к пандемиям, очень мало. Свое мнение специалист высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее китайские и сингапурские медики объявили об обнаружении 35 заболевших новым опасным типом генипавируса, который получил название «вирус Ланъе». Вспышка заболевания была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань. У больных чаще всего наблюдались кашель, повышенная температура, утомляемость, ломота в мышцах, тошнота и головная боль.

Природа очень изобретательна, поэтому новые вирусы и новые опасные для человека вирусы появляются постоянно, обратил внимание инфекционист. Однако некоторые из них распространяются, а некоторые исчезают.

«Пока о новом вирусе мало известно, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Сейчас уже существует больше полутора тысяч инфекционных заболеваний — может, еще добавится одно. Самое ведь главное не то, что новые вирусы появляются и они опасны, а то, что, например, в нашей стране очень хорошо отлажена система наблюдения за новыми вирусами, санитарно-охранные территории, а вирус — сегодня один, завтра другой», — высказался Малышев.

В июле международная группа специалистов доказала, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 началось на китайском рынке в городе Ухань.

Специалисты из Китая и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса. Он может заражать как людей, так и животных. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал телеканалу «360», почему опасность его распространения на территории планеты низка.

Ученый пояснил, что семейство генипавирусов уже известно специалистам и относится к эндемичным, то есть распространяется среди определенных типов животных, которые проживают на определенной территории. Речь идет о Юго-Восточной Азии, Китае, Непале, Индии, а основной носитель - летучие лисы и летучие собаки.

Вознесенский подчеркнул, что с конца 20 века было несколько вспышек, которые были связаны с теми или иными животными, однако в наши дни глобальную опасность распространения вируса на всю планету можно оценить как крайне низкую.

«Эти заболевания природно очаговые, тесно связаны с ареалом распространения данного вида животных»

Сергей Вознесенский

В связи с этим туристам, которые выезжают в названные страны, следует меньше контактировать с окружающей природой, добавил он.

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые нашли у летучих мышей из штата Махараштра вирус Нипах, который смертельно опасен для человека. Соответствующая статья опубликована в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

По имеющимся данным, этот вирус является одним из самых опасных в мире. Чаще всего его обнаруживают у летучих лисиц и мышей, но он может передаваться людям через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. В настоящий момент против вируса нет лекарств и вакцин, поэтому уровень летальности достигает от 40 до 75%.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность», — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что летучие мыши часто живут рядом с людьми, поэтому вероятность передачи вируса высока.