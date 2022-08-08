В Подмосковье к 1 сентября откроется 15 новых школ

Порядка 15 школ планируется открыть к новому учебному году в Московской области, из них треть построена за счет внебюджетных средств. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"В этом году у нас 1 млн 20 тыс. учеников идут в школы. Для этого школы должны быть готовы - и те, которые работают <...>, и новые. К 1 сентября их у нас откроется 15, до конца года будет 25 новых школ. 10 у нас бюджетные и 5 внебюджетных", - сказал Воробьев.
Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, в тех 10 школах, которые будут открыты к 1 сентября за счет бюджета региона, смогут учиться свыше 4,8 тыс. детей. Еще 10 школ, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года, рассчитаны на 6,1 тыс. учеников.
Согласно презентации министра, к 1 сентября новые школы откроются в городских округах Подольске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Можайске, Красногорске, Долгопрудном, Лобне, Луховицах, Щелкове и Коломне.
По словам министра жилищной политики Инны Федотовой, всего за счет внебюджетных средств в этом году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта образования. "Мы уже открыли 2 школы и 11 детских садов, итого 13 объектов. К открытию 1 сентября у нас 5 школ и 6 детских садов", - добавила министр.