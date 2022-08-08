В Подмосковье к 1 сентября откроется 15 новых школ

"В этом году у нас 1 млн 20 тыс. учеников идут в школы. Для этого школы должны быть готовы - и те, которые работают <...>, и новые. К 1 сентября их у нас откроется 15, до конца года будет 25 новых школ. 10 у нас бюджетные и 5 внебюджетных", - сказал Воробьев.