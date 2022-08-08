Умер советский космонавт Филипченко

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

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В 1969 году Филипченко принял участие в первом в мире групповом полете трех космических кораблей - «Союза-6», «Союза-7» и «Союза-8». Полет продлился пять дней.

В экипаж корабля «Союз-7», командиром которого был Филипченко, также входили Владислав Волков и Виктор Горбатко.