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17 минут назад

Умер советский космонавт Филипченко

Мария Иванова

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Умер советский космонавт Филипченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1969 году Филипченко принял участие в первом в мире групповом полете трех космических кораблей - «Союза-6», «Союза-7» и «Союза-8». Полет продлился пять дней.

В экипаж корабля «Союз-7», командиром которого был Филипченко, также входили Владислав Волков и Виктор Горбатко.

6 июня скончался дважды Герой Советского Союза, советский космонавт Валерий Рюмин. Ему было 82 года.

Общество,Виктор Горбатко,Владислав Волков,Роскосмос,
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