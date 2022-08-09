В России за сутки госпитализировали 2 574 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 2 574 человека с коронавирусом. Это на 2,2% меньше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин : портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин :

Подтверждено 16 325 новых случаев заражения. 60 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 13 092 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 18 061 168 человек.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен. По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен.