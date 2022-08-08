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1 час назад

Росприроднадзор установит источник загрязнения участка Москвы-реки

Москва24иещё 7

Специалист Росприроднадзора выехал к загрязненному участку Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили Агентству "Москва" в ведомстве.

Росприроднадзор установит источник загрязнения участка Москвы-реки
Фото: официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования rpn.gov.ru официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования rpn.gov.ru

"Действительно у берега есть пленка. Сейчас установили боновое заграждение. Устанавливаем объект, откуда произошло загрязнение", – отметил представитель Росприроднадзора.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что загрязнение в районе Крымского моста ликвидируют специалисты "Мосводостока".

Отмечается, что на место происшествия прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь". На данный момент к завершению подходит обработка участка нейтрализующим загрязнения сорбентом.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку из-за появившегося на Москве-реке нефтяного пятна.

Надзорникам предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Общество,Новости Москвы,Экология,Росприроднадзор,
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