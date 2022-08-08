Треть россиян готовы на снижение зарплаты ради работы из дома

Больше трети россиян (39%) не готовы отказаться от части заработной платы ради работы из дома, следует из опроса сервиса по поиску работы Superjоb.

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При этом примерно столько же — 38%, готовы на снижение заработка ради удаленки. По мнению респондентов, доходы не упадут, поскольку им не придется тратиться на транспорт и питание.

Так, каждый пятый опрошенный готов потерять 5% от заработной платы, каждый десятый — 10%. Только 2% готовы отказаться от 15% заработка. От 20% и более — по 3% респондентов соответственно.