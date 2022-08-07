Стало известно о самом популярном типе отелей у россиян

Наибольшей популярностью у россиян в августе 2022 года пользуются отели две звезды и ниже. Об этом РИА новости сообщает онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

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Выяснилось, что с 1 по 31 августа почти 42 процента пользователей забронировали отели и гостиницы с категорией две звезды и ниже. В прошлом году таких туристов было 27 процентов.

При этом каждый третий россиянин — 30 процентов — выбирает сервис уровня трех звезд. 23 процента пользователей в этом году выбрали четырехзвездочные номера и лишь пять процентов туристов забронировали на август пятизвездочные гостиницы, что на 55 процентов меньше, чем год назад.

Средняя цена одной ночи в гостиницах категории две звезды и ниже, а также в четырехзвездочных отелях осталась на уровне прошлого года — 3,9 и восемь тысяч рублей соответственно. Трехзвездочные номера выросли в цене с 4,9 до 5,2 тысячи рублей, а пятизвездочные снизились с 15,2 до 14,7 тысячи рублей.

Также сообщается, что каждый пятый путешественник забронировал номер в Санкт-Петербурге, каждый седьмой — в Сочи, а каждый восьмой — в Москве.