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24 минуты назад

Источник сообщил, что реабилитация Чубайса может занять четыре недели

ТАССиещё 2

Реабилитация экс-спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса после перенесенного синдрома Гийена - Барре может занять четыре недели, сообщил ТАСС источник, близкий к семье политика.

Источник назвал сроки реабилитации Чубайса после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели", - сказал он.

Ранее этот источник сообщил, что Чубайс отправился из Италии в Германию на реабилитацию.

Синдром Гийена - Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц. Точные причины развития синдрома Гийена - Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что он может возникать после заражения SARS-CoV-2. Они также установили, что некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту его развития.

Общество,Анатолий Чубайс,
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