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26 минут назад

Кира Прошутинская потеряла крупную сумму на игре акциями

Майк Габриелян

Телеведущая Кира Прошутинская потеряла почти полмиллиона долларов на игре акциями и обратилась с иском в суд, требуя вернуть деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кира Прошутинская потеряла крупную сумму на игре акциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, Прошутинская до начала украинского кризиса передала 400 тысяч долларов инвестиционной компании. На эти деньги закупили ценные бумаги. Затем Запад ввел антироссийские санкции, начался хаос на биржевом рынке. В итоге деньги Киры Прошутинской оказались потеряны.

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Телеведущая и её представители намерены доказать в суде, что инвесторы нарушили закон и обязаны возместить ущерб, то есть вернуть 400 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что мошенники предлагают вернуть деньги инвесторам, активы которых заморожены на Западе.

Общество,Кира Прошутинская,Московская биржа,
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