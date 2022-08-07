Кира Прошутинская потеряла крупную сумму на игре акциями

Телеведущая Кира Прошутинская потеряла почти полмиллиона долларов на игре акциями и обратилась с иском в суд, требуя вернуть деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, Прошутинская до начала украинского кризиса передала 400 тысяч долларов инвестиционной компании. На эти деньги закупили ценные бумаги. Затем Запад ввел антироссийские санкции, начался хаос на биржевом рынке. В итоге деньги Киры Прошутинской оказались потеряны.

Телеведущая и её представители намерены доказать в суде, что инвесторы нарушили закон и обязаны возместить ущерб, то есть вернуть 400 тысяч долларов.