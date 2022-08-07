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53 минуты назад

В России впервые с марта выявили свыше 20 тысяч случаев COVID-19

Илья Родин

В России пятый день подряд отмечается рост заболеваемости населения COVID-19. Количество заболевших за сутки впервые с марта превысило 20 тысяч. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сведения оперативного штаба.

В России впервые с марта выявили свыше 20 тысяч случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что специалисты зафиксировали 20303 случая заболевания. Это на 329 выше, чем вчера, 6 августа.

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Наибольшее количество заболевших наблюдается в Москве, уточняют сотрудники портала «Стопкоронавирус.рф». За сутки количество инфицированных выросло на 6110 человек. В больницы были направлены 363 пациента, скончались 19.

В регионах были госпитализированы 1505 человек, это на 29,7% меньше, чем за предшествующий период. В 12 субъектах страны отметили повышение количества направленных в больницы пациентов, в 63 - снижение. В 10 регионах положение дел не изменилось.

В общей сложности, излечились от инфекции 8729 человек, скончались 44 человека. Днем ранее ушли из жизни 46 больных COVID-19.

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