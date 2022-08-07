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31 минуту назад

Брат Чубайса подтвердил выписку политика из клиники

Lenta.ru

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из европейской клиники. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил брат политика, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс. Он рассказал, что серьезной угрозы здоровью Анатолия Чубайса сейчас нет, он постепенно восстанавливается.

Брат Чубайса подтвердил выписку политика из клиники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О выписке Чубайса из клиники на итальянском острове Сардиния сообщило издание La Repubblica. По данным газеты, его состояние улучшилось и 6 августа политик покинул больницу.

О госпитализации Чубайса с синдромом Гийена — Барре стало известно 31 июля. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на жену политика Авдотью Смирнову.

«Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное"», — сказано в публикации.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Правоохранители также опросили свидетелей.

Общество,Игорь Чубайс,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Ксения Собчак,Роснано,
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