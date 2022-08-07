Минтруд разработает стратегию гендерного равенства

Министерство труда и социальной защиты населения РФ разработает национальную стратегию действий в в интересах женщин на 2023–2030 годы, сообщает РБК.

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В материалах ведомства указано, что цель документа – помощь женщинам в реализации принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок.

Стратегию по обеспечению гендерного равенства курирует первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Организована межведомственная рабочая группа из представителей органов власти, научного и экспертного сообщества.

Документ регламентирует создание новых возможностей занятости женщин на рынке труда, расширение участия женщин в сфере предпринимательства и создание условий для получения качественного образования. Кроме того, планируется работать с продвижением женского лидерства и расширением участия женщин в общественно-политической жизни.

Отдельно ведомственная стратегия подразумевает создание условий для сохранения здоровья женщин и формирование принципов активного долголетия женщин старшего поколения.

Предполагаемая стратегия Минтруда должна быть реализована в периоды с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она предполагает, в том числе, проведение научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин.